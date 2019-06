TRANSFERGERUCHTEN. Slecht nieuws voor Lukaku en Mignolet, Tielemans lijkt opnieuw op weg naar Engeland

In de buitenlandse pers sieren Rode Duivels de kranten. Hoog tijd dus voor een overzicht van alle transfergeruchten - uiteraard met een korreltje zout te nemen.

Manchester United zal het voorstel van Inter om eerst 10 miljoen te betalen om Romelu Lukaku twee jaar te lenen en daarna nog eens 60 miljoen over te schrijven waarschijnlijk niet aanvaarden. Dat schrijft The Telegraph. Ondanks het feit dat Manchester United open staat voor een vertrek van de Rode Duivel, willen ze de 85 à 90 miljoen euro die ze in 2017 voor hem betaalden recupereren.

Een alternatief zou een deal kunnen zijn waarbij Inter-spelers Mauro Icardi, Ivan Perisic of zelfs Radja Nainggolan de oversteek maken naar de andere kant van het Kanaal. Maar ook daar zou Man U maar weinig oren naar hebben. De Engelse topclub zou vooral harde cash willen om nog hard toe te slaan op de transfermarkt. Met Paul Pogba en Alexis Sanchez worden overigens nog twee grote namen genoemd bij potentiële vertrekkers.

Mignolet lijkt niet weg te raken

Ook bij Liverpool zitten nog Belgen die wel eens van club zou kunnen wisselen. Simon Mignolet (31) is tweede keuze na Alisson Becker en kan best andere oorden opzoeken om weer aan speelminuten te komen. Volgens The Evening Standard ziet Crystal Palace wel wat in de Belgische doelman, met ook Brighton & Hove Albion op vinkenslag.

De transferwaarde van Mignolet wordt op hooguit zo’n tien miljoen geschat. Enig probleem: volgens ESPN zouden The Reds hun reservedoelman niet willen laten gaan voor dat geld. Mignolet geldt er omwille van zijn voorbeeldige attitude als de ideale back-up voor Alisson en heeft nog twee jaar contract. The Times schrijft dan ook dat Liverpool Mignolet waarschijnlijk niet van de hand zal doen deze zomer.

Het straffe seizoenseinde van Divock Origi, met goals in de halve finale én de finale van de Champions League, is ook in Spanje niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het Spaanse blad ‘Sport’ weet dat Real Betis aan Origi denkt. De aanvaller gaat zijn laatste contractjaar in bij Liverpool, waardoor hij interessant wordt voor gegadigden.

Praet en Milan

Ook de toekomst van Youri Tielemans is nog onduidelijk. Bij AS Monaco beleefde de jonge Rode Duivel geen leuke periode, maar na een goede uitleenbeurt aan Leicester worden meerdere Premier League-clubs aan de middenvelder gelinkt. Volgens The Telegraph lijkt het erop dat Leicester Tielemans definitief zal overnemen van de Monegasken. De krant meldt dat de gesprekken de goede kant uitgaan. AS Monaco zou zo’n 45 miljoen euro vragen voor de Belg.

In de Italiaanse pers wordt al volop gespeculeerd hoe Milan de 50 miljoen euro van PSG voor doelman Donnarumma zou kunnen besteden. La Gazzetta dello Sport weet dat de Milanezen eraan denken een deel van dat geld te gebruiken om Dennis Praet weg te halen bij Sampdoria. De 25-jarige middenvelder maakte het afgelopen seizoen indruk bij de nummer negen van de Serie A. Zijn transferwaarde wordt op zo’n 25 miljoen euro geschat.

Toekomst Batshuayi onduidelijk

Bij Chelsea is het overigens nog niet duidelijk wat met Michy Batshuayi zal gebeuren. De Belgische aanvaller werd afgelopen seizoen met wisselend succes uitgeleend aan Valencia en Crystal Palace, en weet nog niet waar hij aan toe is omdat The Blues officieel nog geen nieuwe manager hebben. Algemeen wordt verwacht dat Frank Lampard komend seizoen de nieuwe baas wordt op Stamford Bridge, maar zolang dat nog niet officieel is, is de toekomst van ‘Batsman’ hoogst onzeker.

Ex-Chelsea-middenvelder Craig Burley vertelde bij ESPN alvast dat de nieuwe manager Michy Batshuayi een kans moet geven. “Hij heeft al wat laten zien bij alle clubs waar hij al aan uitgeleend werd”, klonk het. Chelsea kan door een transferverbod ook geen nieuwe spelers halen, maar heeft voor de positie van diepe spits wel nog Olivier Giroud én Gonzalo Higuain lopen.

Volgens de Franse krant Le Parisien zit Thomas Meunier nog in de wachtkamer bij PSG. De Rode Duivel heeft nog maar een jaar contract, maar ziet zijn kansen op een toekomst in Parijs toenemen door het vertrek van concurrent Dani Alves. Voorlopig is het plan gewoon om de training te hernemen op 8 juli. Dan pas zou Meunier van plan zijn het met de club te hebben over zijn toekomst.