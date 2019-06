Jaar strafvermindering voor onverbeterlijke wegpiraat die twee mensen doodreed

Kortemark / Torhout / Staden / Menen - Een onverbeterlijke wegpiraat uit Menen heeft in beroep een jaar strafvermindering gekregen voor het dodelijke ongeval dat hij veroorzaakte in Torhout. In plaats van zeven jaar cel kreeg hij er zes. Zijn rijverbod van tien jaar blijft wel overeind. De rechter liet Wim B. onmiddellijk aanhouden. “Gelet op het vluchtgevaar”, aldus de rechter.

Zonder rijbewijs op zak en onder invloed van alcohol scheurde Menenaar Wim B. op 22 mei vorig jaar met een bestelwagen langs de Oostendestraat in Torhout. Zijn strafregister telde op dat moment liefst 41 veroordelingen, waarvan 18 voor inbreuken inzake rijbewijs. Bovendien was hij amper vier dagen vrij uit de gevangenis én had hij nog een lopend rijverbod. Omstreeks 1 uur ‘s nachts knalde B. met een snelheid van 120 kilometer per uur frontaal op een wagen met vier inzittenden. Twee van hen, Laurent Vermeersch uit Staden en Bernadette Roelens uit Werken, overleefden de klap niet. Politierechter Peter Vandamme veroordeelde B. begin april tot de maximumstraf van zeven jaar cel en tien jaar rijverbod. Hij haalde daarbij zwaar uit naar het Belgische strafuitvoeringsbeleid. “Het is voor een simpele kruimelrechter in een afgelegen provinciestad een mysterie hoe het mogelijk is dat mensen met een strafregister dat leest als een misdaadroman, erin slagen op vrije voeten rond te lopen en dood en vernieling te zaaien”, sneerde hij.

LEES OOK. Politierechter haalt snoeihard uit naar “falende strafuitvoering” na veroordeling van wegpiraat die ongeval met twee doden veroorzaakte

Wim B. Foto: rr

B. ging in beroep en zijn advocaat gebruikte de démarche van Van Damme daarbij als munitie. “Mijn cliënt werd de dupe van een politierechter die zijn misprijzen voor het Belgische strafuitvoeringsbeleid heeft botgevierd”, stelde meester Bart Verbelen. “Zeven jaar cel is een disproportioneel zware straf. Wij kunnen ons vinden in een levenslang rijverbod en een celstraf met probatievoorwaarden, zoals een psychiatrische behandeling.” Maar de procureur verzette zich daartegen. “De zware straf was enkel het gevolg van de ernst van de feiten en het zware strafregister van de beklaagde”, stelde hij. En de rechtbank verwierp vrijdag de stelling van de verdediging en volgde de visie van het openbaar ministerie. “De beklaagde heeft in het verleden al talloze kansen gekregen, maar hij heeft die allemaal onbenut gelaten. Hij is de fase van een mogelijke behandeling al lang voorbij. Enkel een langdurige gevangenisstraf is passend”, besloot de rechter.