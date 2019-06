Yasmine weer in de hitparade

Deze week was het 10 jaar geleden dat Yasmine uit het leven stapte. De aandacht rond dit spijtige overlijden, bracht ook haar muziek weer in de herinnering. Yasmine komt vandaag op 21 binnen in de Album Top 50 van de Ultratop.

Het album Yasmine - Liedje en liefdes 1994-2004 is de verzameling van haar beste liedjes. Staan er onder andere op: Porselein, Meisjes aan de macht, Diep in mij en Ik was zo graag bij jou gebleven. Het album stond in 2004 dertien weken in de Top 40. De hoogste positie was toen de 16de plaats.

LEES OOK: Mama Yasmine: “Ik heb twee dochters moeten begraven, ik zal nooit meer dezelfde zijn”

Yasmines succesvolste album bij leven was Prêt-à-porter uit 1977. Daarmee stond ze zeventien weken in de hitparade. Na haar dood verscheen in 2010 Back tot back met daarop ook liedjes van Ann Christy. Dat album noteerde 33 weken in de hitparade, meteen Yasmines record.