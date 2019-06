Burgemeester waarschuwt festivalgangers Rock Werchter voor hoge UV-index

Wegens de zeer hoge UV-index waarschuwt burgemeester Jelle Wouters (CD&V) van Rotselaar de festivalgangers van Rock Werchter zich goed te beschermen tegen de zon. “We hebben net de coördinatievergadering van de hulpdiensten achter de rug. De aanwezige medici hebben expliciet gevraagd deze waarschuwing te communiceren”, aldus Wouters. Het wordt vandaag in Werchter een heel zonnige dag met temperaturen tot 28 graden.

“We raden de festivalgangers in de eerste plaats aan zich in de loop van de dag enkele keren goed in te smeren met zonnecrème en vooral het hoofd goed te bedekken. Voorts adviseren we een matig alcoholgebruik”, aldus Wouters. In het kader van het hitteplan raden de organisatoren iedereen ook aan alert te zijn voor mekaar en mensen die in volle zon slapen wakker te maken.

Het hitteplan voorziet tevens de bedeling van gratis drinkbaar water bij alle sanitaire blokken en verschillende verfrissingspunten met niet-drinkbaar water. Indien nodig wordt er ook op andere plaatsen actief water bedeeld. Ook wordt een team zonnecrèmeverdelers de wei op gestuurd. De tenten met de randpodia worden gekoeld. Via allerlei kanalen stuurt de organisatie adviezen uit.