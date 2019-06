Elia waarschuwt: “Structureel stroomtekort dreigt sneller dan verwacht”

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft vrijdag in een nieuwe studie gewaarschuwd voor een dreigend en structureel stroomtekort vanaf de winter van 2022-2023. Doordat er in de buurlanden een versnelde kolenuitstap gebeurt, kan er minder stroom worden ingevoerd. Bovendien sluiten vanaf 2023 een aantal kerncentrales in ons land. België moet dus dringend gaan investeren in extra productiecapaciteit, klinkt het.

De nieuwe studie van Elia toont aan dat er al sneller bevoorradingsproblemen dreigen dan gedacht. In 2023 is voorzien dat de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2 zouden sluiten, goed voor 2 GW aan capaciteit. Omdat we tegen dan ook minder stroom zullen kunnen invoeren uit het buitenland -er is voor 26 GW aan vervroegde en bijkomende sluitingen in West-Europa aangekondigd-, zou er tot 2025 nood zijn aan extra capaciteit van 1 GW in België. “Dat is een nieuwe boodschap en erg pertinent”, klinkt het vrijdag bij de voorstelling van het rapport.

Vanaf 2025 gaat het zelfs om een extra 3,9 GW. Dat is meer dan de 3,6 GW waarvan sprake in een vorige studie uit 2017 van Elia. Zelfs met alternatieve scenario’s, bij een gedeeltelijke nucleaire verlenging, zijn er nog extra investeringen nodig, waarschuwt de beheerder van het hoogspanningsnet. “Zonder het uitwerken van een interventiemechanisme (CRM) zullen er onvoldoende investeringsimpulsen zijn”, meent Elia, die de regering in lopende zaken en de volgende regering oproept om hier prioriteit aan te geven.

“Het is niet vijf over twaalf, maar de klok is ook niet ruimer geworden”, verklaarde Elia-topman Chris Peeters.