Zus steekt tweelingzus neer omdat ze een man deelden

Amanda Ramirez (27) staat terecht voor de moord op haar eigen tweelingzus, Anna. Op een nacht sloegen de stoppen door bij Amanda vanwege een man waar ze allebei een relatie mee bleken te hebben.

De tragische feiten speelden zich afgelopen weekend af in Camden, New Jersey. Nochtans leek in het begin van de avond er geen vuiltje aan de lucht. Anna postte nog een lachende foto van haar en haar zus op Facebook, twee uur voor ze werd neergestoken.

Een tante vertelde The New York Times dat hun moeder had gezegd dat ze ruziemaakten over de vriend van Anna. “Ze gingen naar een feestje, dronken wat en kibbelden over een vriend”, zegt Blanca Class. “Bij Amanda sloegen plots de stoppen door. Ze stak Anna en vermoordde haar.”

Een 12-jarig buurmeisje zag alles gebeuren. Zij bevestigt dat er ruzie werd gemaakt en dat de vrouwen dronken waren. “Er was een man bij. En dan zij Anna tegen de man: ‘Ik ben haar beu’. Amanda is naar binnen gegaan, heeft een mes genomen, heeft Anna op de grond geduwd en is beginnen steken.”

Tijdens een eerste hoorzitting in de rechtbank donderdag, heeft de advocaat de feiten niet betwist.