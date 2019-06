Jongetje (6) zwaargewond door verboden trend in Frankrijk: brandkranen opendraaien

Een Syrische jongen van zes jaar oud ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij donderdag door de waterdruk van een openstaande brandkraan in de lucht werd gegooid, in Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Die kranen opendraaien is er een terugkerende trend, ondanks de waarschuwingen van de Franse politie.

Het verspilt niet alleen veel water, het is ook gevaarlijk. En dat is nogmaals gebleken: een jongetje van zes die door een waterstraal van enkele meters hoog werd gegrepen, liep daarbij meerdere breuken op. Op weg naar het ziekenhuis kreeg hij zelfs een hartstilstand, waardoor zijn toestand nu nog steeds kritiek is.

In de omgeving van Parijs noteerde de politie woensdagnacht maar liefst 27 opengedraaide brandkranen. Dat is nochtans verboden. “Een hittegolf rechtvaardigt het willekeurig opendraaien van de kranen niet”, zegt de burgemeester van Saint-Denis. Opnieuw, want daar waarschuwt de brandweer sinds de zomer van 2015, toen het fenomeen zich voor het eerst voordeed, ook al voor.