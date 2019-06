NMBS voorziet aangepast zomeraanbod: meer treinen naar kust, maar minder piekuurtreinen

Spoorwegmaatschappij NMBS gaat tijdens de zomervakantie haar aanbod aanpassen. Er komen extra treinen naar de kust en naar de andere toeristische bestemmingen, maar het aantal piekuurtreinen wordt verminderd. De wijzigingen zullen zaterdag ingaan, zo meldt NMBS.

NMBS speelt daarmee in op de gewijzigde reizigersstromen tijdens de zomermaanden. Er zijn in die periode minder pendelaars, maar wel meer toeristen die met de trein een uitstap willen maken.

Tot en met zondag 1 september zullen er extra treinen van en naar de grote kuststations Oostende, Knokke, Blankenberge en De Panne rijden. Elke weekdag worden er in totaal dertig extra treinen ingezet, op weekend- en feestdagen zijn het er 32. Bij extra mooi weer 4kunnen daar bovendien nog zes extra treinen bijkomen. Daarnaast houdt NMBS ook personeel en treinen stand-by om bij een grote toevloed snel extra treinen in te kunnen leggen.

Daarnaast wordt tijdens de vakantiemaanden ook het treinaanbod richting de Ardennen, Walibi en Pairi Daiza uitgebreid. Op een weekdag gaat het om dertien extra treinen van en naar de stopplaatsen van Bierges-Walibi en Houyet. Op een weekenddag rijden er 29 extra treinen van en naar Bierges-Walibi, Houyet en Cambron-Casteau (Pairi Daiza).

NMBS laat ook weten dat jongeren deze zomer ook opnieuw gebruik kunnen maken van de formule “Go Unlimited”. Daarmee kunnen jongeren tot 26 jaar voor 15 euro per week of 25 euro per maand onbeperkt in heel België met de trein reizen. Daarnaast gelden ook voor verschillende muziekfestivals voordelige tarieven.