Burgemeester Aalst: “These van de Reus in buitenlandse cel moet serieus genomen worden, maar parket schuift het voor zich uit”

Aalst - “Dit nieuwe dossier over de ‘Reus’ van de Bende die in een buitenlandse cel zit, lijkt me meer dan een onderzoek waard”, zegt Christophe D’Haese, burgemeester van Aalst. “Als woensdag de parlementaire commissie Justitie is samengesteld, zal ik justitieminister Geens erover bevragen.”

Vrijdagochtend maakte deze krant bekend dat een hoge ambtenaar met specialisatie terrorisme twee jaar geleden al een Bende-dossier overmaakte aan het federaal parket. Daarin noemt hij namen. Hij meent te weten wie de ‘Reus’ is, wie de ‘Killer’ en wie de leider van de Bende. De Reus zou, volgens het eigen onderzoek van de man, op dit moment een celstraf uitzitten in het buitenland. Hij is er indertijd veroordeeld tot twaalf jaar voor ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’ en kan volgend jaar vrijkomen.

Regeringskringen zijn op de hoogte en het federaal parket onderzoekt de piste. “Maar het gaat blijkbaar niet van harte”, vindt burgemeester Christophe D’Haese, burgemeester van Aalst, de plek waar de laatste aanslag van de Bende plaatsvond, waarbij acht doden vielen.

“Die hoge ambtenaar is niet zomaar iemand. Zijn these moet au sérieux genomen worden en ik heb de indruk dat het parket de zaak voor zich uitschuift. Volgende woensdag wordt de commissie Justitie samengesteld en ik zal dan ook de minister van Justitie interpelleren. Ik wil van hem weten welke stappen ondernomen zijn in deze piste, ook op diplomatiek vlak. De slachtoffers en nabestaanden hebben recht op een grondig onderzoek en ik zal die zaak niet loslaten.”

