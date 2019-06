Vakbonden bagageafhandelaar Zaventem dreigen met acties

Er heerst (alweer) sociale onrust bij afhandelaar Swissport op de luchthaven van Zaventem. Na een vruchteloze vergadering met de directie dreigen de bediendevakbonden ACV Puls, ACLVB en BBTK met acties als er niet snel een structurele oplossing komt.

“De situatie op de luchthaven is alweer onhoudbaar. Op alle diensten is er sprake van onderbemanning en nu al, bij het begin van de vakantie-uittocht, zijn de werknemers uitgeput”, zo klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht. “Reeds in januari werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront gemeld dat de huidige personeelsbezetting niet volstond om de zomer door te komen.

De vakbonden hebben zich naar eigen zeggen constructief opgesteld om ervoor te zorgen dat de passagiers niet de dupe worden van de situatie. “De directie heeft beloofd de bezettingen te verhogen voor het komende weekend maar er zijn nog geen garanties voor de rest van de zomer.” En dus legden de bonden een ultimatum op tafel: als ze tegen maandag 1 juli geen aanwervingsplan voorlegt om het tekort aan personeel aan te zuiveren, dan vragen de vakbonden een verzoening in hoogdringendheid. Als die niets oplevert, kunnen er acties volgen, aldus de bonden.

De stakingsdreiging komt één dag nadat in Zaventem zo’n duizend reizigers op vakantie moesten vertrekken zonder hun koffers, omdat er een probleem was met één van de bagagebanden.