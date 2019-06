‘IJskoude’ May kijkt Poetin amper aan op G20, Trump waarschuwt: “Bemoei je niet met onze verkiezingen”

Leiders van negentien landen en de Europese Unie hebben elkaar vrijdag ontmoet in de Japanse stad Osaka voor de G20. Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot, Vladimir Poetin, schudden elkaar voor het eerst weer officieel de hand na de controversiële ontmoeting in Helsinki vorig jaar. De sfeer tussen beide wereldleiders leek erg gemoedelijk. Toen de Britse premier Theresa May samen ging zitten met Poetin, zakte de stemming onmiddellijk tot onder het vriespunt. Een “ijskoude” May keek de Russische president amper aan tijdens hun gesprek.

Tijdens het gezellige gesprek tussen Trump en Poetin werd er even met fake news gelachen, toen de Amerikaanse president opperde dat valse berichten niet bestaan in Rusland. Hij had echter ook een waarschuwing voor zijn Russische tegenhanger: “Bemoei je niet met de Amerikaanse verkiezingen”. Een stille wenk naar de geruchten dat Rusland een vinger in de pap te brokken had tijdens verkiezingen van 2014.

Het gesprek tussen May en Poetin begon op gespannen voet. De wereldleiders zagen elkaar voor het eerst terug sinds de vergiftiging van de Russische Sergei Skripal op Brits grondgebied. May beschuldigt Russische spionnen van de poging tot moord en eist dat de verantwoordelijken voor de vergiftiging met zenuwgas, worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Poetin vindt echter dat het incident geen “interstatelijk conflict waard is”.

Poetin gaf ook aan dat hij “hoopt dat de G20-gesprekken de relaties tussen de twee landen weer kunnen normaliseren”, maar de Britse premier wil daar voorlopig niks van weten. “Er zal niet normaal worden gesproken en er kan niet normaal worden gesproken met Rusland, tot ze stoppen met dergelijke onaanvaardbare acties te ondernemen over de hele wereld”, aldus May in een interview op de Britse televisie.

bekijk ook

Geëmotioneerde Theresa May kondigt vertrek als Brits premier aan: “Ik heb het echt geprobeerd”

Schwarzenegger schaamt zich voor persconferentie van Trump en Poetin: “U was net een groupie”