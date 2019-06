De man die alle knopjes van uw gsm haalde

De MacBook Air, de iPod en iPad, de iPhone… Allemaal iconische producten die ontworpen werden door één man: de Brit Jony Ive. Hoewel hij niet zo bekend is als Steve Jobs of Tim Cook, zorgden zijn minimalistische ontwerpen er mee voor dat Apple van een noodlijdend bedrijf uitgroeide tot de allereerste “trillion dollar company”. Zijn vertrek, na bijna dertig jaar dienst, bracht dan ook een schokgolf teweeg in de technologiewereld.

In tegenstelling tot zijn grote bazen – eerst Jobs en later Cook – was Jony Ive (52) niet vaak op het grote podium te zien. De Brit stelde de nieuwe producten liever voor op zijn eigen manier: in video ...