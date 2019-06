Vadis Odjidja verlengt contract met AA Gent

Vadis Odjidja heeft vrijdag zijn verblijf bij AA Gent verlengd. De 30-jarige middenvelder tekende een contract tot 2021.

De in Gent geboren Odjidja in een jeugdproduct van AA Gent. In 1999 ruide hij de jeugd van Gent wel in voor die van RSC Anderlecht. Daar debuteerde hij in 2006 in het eerste elftal. Nadien verdedigde hij de kleuren van Hamburg (2008-2009), Club Brugge (2009-2014), Norwich (2014-2016), Rotherham (2015), Legia Warschau (2016-2017) en Olympiakos (2017-2018). In 2018 keerde hij naar Gent terug. De verbintenis die hij toen tekende zou eind volgend seizoen aflopen.