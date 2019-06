De partners van de wereldleiders: dertien vrouwen en één man

In het Japanse Osaka is de top van de G-20 (de 19 meest productieve landen en de Europese Unie) gestart. Terwijl de twintig wereldleiders discussiëren, mogen de partners op toeristische rondreis. Dat levert een fraaie groepsfoto op. Nee, zoek Melania Trump niet. Zij bleef thuis. Ook de echtgenoot van Angela Merkel kwam niet mee. Philip May, de echtgenoot van de uittredende Britse premier, is er wel bij. Hij is de enige man in het gezelschap.