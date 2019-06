Chaos door massale knokpartij in Hasseltse zomerbar: 2 vechtersbazen gearresteerd, 1 tiener lichtgewond naar het ziekenhuis

Hasselt -

Woensdagavond werden twee vechtersbazen gearresteerd na een massale knokpartij in de Hasseltse zomerbar Ipanema. Een twintigtal Nederlanders gingen op de vuist nadat er onderling ruzie ontstond, waardoor het zomerse feestje in chaos uitdraaide. De politie kwam tussenbeide na een oproep van de uitbaters, die dergelijke incidenten “niet kunnen tolereren”. Twee vechtersbazen werden opgepakt voor openbare dronkenschap. Een van hen was snel weer op vrije voeten. De tweede had drugs bij zich en zal berecht worden via de snelrechtprocedure. Hij moet zich binnen enkele weken voor de rechtbank verantwoorden.