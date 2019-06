Zo omzeilen topclubs financiële regels waarover Yves Leterme waakt

Voetbalt Romelu Lukaku straks bij Inter Milaan? In principe kan het niet, want de Italiaanse club heeft al zoveel uitgegeven dat ze dreigt de Financial Fair Play-regels (FFP) te overtreden waarover oud-premier Yves Leterme waakt. Die regels moeten verhinderen dat clubs te grote verliezen lijden of die laten bijpassen door hun rijke eigenaars, maar het is een sport om ze te omzeilen. De vier favoriete trucs.