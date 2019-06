Vestiville vlak voor start geannuleerd, festivalgangers krijgen geld terug

/ Lommel - Waar iedereen voor vreesde, is uitgekomen: het rapfestival Vestiville in Lommel is vlak voor de start geannuleerd. De burgemeester van Lommel wil het risico niet nemen. Headliner A$AP Rocky had zijn optreden al geannuleerd wegens “infastructurele en veiligheidszorgen” en er is een fraudeonderzoek gestart tegen de festivalorganisatie.

A$AP Rocky zou vrijdag net als Trey Songz en Maitre Gims optreden op het festival, maar daar komt niets van in huis. “Vestiville! Ik treed niet op”, schreef de rapper vrijdag in de vooravond op Twitter. “Door zorgen over de infrastructuur en de veiligheid. De organisatoren hadden me gezegd dat ze het in orde zouden brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik wil mijn fans de beste show ooit gegeven, maar door de problemen kan ik dat niet. Ik hou van jullie.”

pic.twitter.com/eN2ocvq9Ye — LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) 28 juni 2019

Het was de voorbode van erger. De organisatoren maakten niet veel later bekend dat het festival helemaal niet zal doorgaan. Het wordt net voor de start geannuleerd omdat burgemeester Bob Nijs (CD&V) geen toestemming geeft. De risico’s zijn te groot omdat de organisatoren de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, zegt hij in een reactie aan onze krant. “De stad Lommel wil het risico niet nemen.”

Vele festivalgangers stonden op dat moment al urenlang aan te schuiven aan het festivalterrein en uitten hun onvrede op sociale media. De organisatoren melden dat zij hun geld zullen terugkrijgen. De camping blijft voorlopig wel open, zodat de festivalgangers in alle rust naar huis kunnen terugkeren.

Op Vestiville zouden dit weekend enkele van de allergrootste namen uit de hiphopwereld optreden. Onder meer Migos, Cardi B, Jason Derulo en Future maakten deel uit van de ronduit indrukwekkende line-up.

Onderzoek naar fraude

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, blijkt nu dat de festivalorganisatie “gemanipuleerde” screenshots van bankverrichtingen verstuurd heeft aan leveranciers om aan te tonen dat ze betalingen hebben uitgevoerd. De fraudedienst van de bank ABN Amro onderzoekt de zaak, meldt Het Belang van Limburg.

Verschillende grote leveranciers hebben bevestigd dat ze de afgelopen dagen zulke betalingsbewijzen hebben ontvangen. In totaal gaat het over honderdduizenden euro’s. “We moesten afgelopen maandag beginnen, zondagavond – op het allerlaatste nippertje - kregen we pas een betalingsbewijs toegestuurd en dus zijn we aan de slag gegaan. Maar woensdag stond het geld nog niet op onze rekening. Maar ons werk was wel af”, zegt een decorbouwer. “Uiteindelijk ben ik donderdag naar de festivalweide gereden met een team om het decor weer af te breken. Uiteindelijk hebben ze onder die druk het geld overgeschreven.”