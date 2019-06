Hartverscheurend: vrouw trouwt met de liefde van haar leven, een dag later sterft hij

De 22-jarige Navar Herbert stapte afgelopen week in het huwelijksbootje met de vrouw van wie hij zielsveel hield. Het huwelijk moest plots snel gaan: enkele maanden geleden werd bij Herbert een hersentumor vastgesteld. De man takelde erg snel af en zat de laatste weken van zijn leven in een rolstoel. Zijn verloofde Maia wilde hem toch nog het huwelijk schenken waarvan hij altijd heeft gedroomd. Tijdens de romantische bruiloft in hun eigen tuin in Australië, gaven ze elkaar het jawoord. Een dag nadien stierf Herbert in de armen van zijn vrouw, met wie hij een zoontje heeft.

Navar Herbert en Maia Falwasser wilden koste wat het kost hun liefde bezegelen voor hij bezweek aan zijn terminale ziekte. Ze deden dat in het bijzijn van hun zoontje, familieleden en vrienden tijdens een romantisch huwelijk. De vrienden van Herbert - een fervente footballspeler - voerden een emotionele haka uit om hun kameraad te eren.

Falwasser wil graag de laatste wens van haar kersverse echtgenoot in vervulling laten gaan: begraven worden in zijn thuisstad in Nieuw-Zeeland. Het lichaam van Herbert repatriëren is erg duur, waardoor zijn echtgenote een crowdfundingactie op poten zette om geld in te zamelen. “Mijn hart is triest”, schreef de rouwende vrouw. “Ik heb mijn beste vriend, echtgenoot en de vader van mijn zoon verloren.”

