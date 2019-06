Het maandje schaduwboksen na de verkiezingen is voorbij. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft CD&V en Open VLD formeel uitgenodigd voor een gesprek dit weekend, Vlaams Belang moet zich ter beschikking houden. Iedereen loopt op de toppen van zijn tenen. Het is money time .

“We blijven discreet over de lopende gesprekken.” Verder gaat de officiële reactie van N-VA nog altijd niet. Toch is het duidelijk dat de vorming van een Vlaamse regering eindelijk in een stroomversnelling ...