Frans Hof van Cassatie zet deur open voor nieuwe stopzetting behandeling van comapatiënt Vincent Lambert

Het Franse Hof van Cassatie heeft vrijdag de deur opengezet voor een nieuwe stopzetting van de behandeling van comapatiënt Vincent Lambert, die symbool is geworden van het debat over levensbeëindiging in Frankrijk.

Het Hof verbrak de beslissing van een hof van beroep in Parijs. Dat had op 20 mei beslist dat de voeding en hydratering van de man moesten worden hernomen. Hij verkeert al tien jaar in vegetatieve toestand.

Het Hof stelde dat het hof van beroep niet bevoegd was en stuurde de zaak niet door naar een andere jurisdictie. Dat opent de deur voor een nieuwe stopzetting van de behandeling.

Volgens de advocaat van de echtgenote van Lambert kan de behandeling “vanaf nu” ophouden. “Er is geen beroep meer mogelijk want er zijn geen rechters meer om bij aan te kloppen”, zei meester Patrice Spinosi. “Er is een punt achter de zaak gezet.” De advocaten van de ouders van Lambert, die tegen de stopzetting zijn, dreigen met een rechtszaak voor “moord”.