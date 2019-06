“Ik slaap nu tot 10 uur. En ’s middags kijk ik met ons make naar Blokken”: het leven van Roger Lambrecht na 25 jaar KSC Lokeren

Lokeren -

Als de langstdienende voorzitter in België het voor bekeken houdt, is een afscheidsinterview op zijn plaats. 25 jaar lang was Roger Lambrecht (87) de big boss van Lokeren, vandaar de keuze voor 25 vragen. Eentje minder dan het aantal trainers onder zijn bewind. “Oesje! Heb ik er zóveel versleten?”