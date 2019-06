Het moment waarop boze festivalgangers weide van afgelast Vestiville bestormen

Lommel -

Waar iedereen al even voor vreesde, werd vrijdag werkelijkheid: urban-festival Vestiville in Lommel werd afgelast. De burgemeester van de Limburgse stad achtte het festival - ondanks extra inspanningen van de organisatoren - niet veilig. Honderden festivalgangers stonden al uren aan te schuiven om zich onder de zon te kunnen amuseren, maar kregen plots het nieuws dat ze weer naar huis konden gaan. De gemoederen raakten daarop verhit en heel wat boze bezoekers gooiden met bekers en bestormden uiteindelijk de weide. De politie zet honden in om de boel te sussen.