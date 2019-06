Spiksplinternieuw verkeersknooppunt is eindelijk open: “Alle wegen leiden niet langer naar Rome, maar naar onze stad”

Roeselare -

Na anderhalf jaar werken was het vrijdag om 14 uur eindelijk zo ver: de eerste auto’s mochten over het nieuwe 3A-knooppunt aan het nieuwe AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare. De N36 werd zo’n zes meter verhoogd. Via afritten wordt het lokale verkeer naar de onderliggende tunnelkoker en aansluitende wegen geleid.