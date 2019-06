Slachtoffer getuigt: “6.700 euro betaald voor VIP-arrangement, maar villa bleek bungalow in vakantiepark”

Lommel - Elisia (28) en haar vriendinnen kwamen uit Londen naar ons land voor Vestiville. Ze betaalden 6.700 euro voor drie dagen feesten als VIP. “Dit is een afknapper van formaat. Bij aankomst merkten we al dat de villa waarvoor we betaalden in feite geen villa was maar een bungalow in een vakantiedomein”, zegt de Britse.

Elisia (28) arriveerde donderdagavond met een groep vriendinnen uit Londen in ons land om hier drie dagen zwaar uit de bol te gaan.

Ze stonden helemaal vooraan aan de ingang om de beste plaatsen te hebben op de weide. Maar toen kreeg ze een bericht op haar smartphone dat het festival werd afgelast. “De sfeer sloeg helemaal om. Mensen begonnen te schreeuwen en met bekers te gooien naar de security. Nadien kwam de politie met honden om de menigte in bedwang te houden. Mensen werden hysterisch. We stonden ook al uren in de vlakke zon. Zonder eten of drank”, zegt ze.

Elisia en haar vriendinnen betaalden maar liefst 6.700 euro voor de reis en een VIP-arrangement. Een villa met zwembad, privétuin en roomservice inbegrepen.

“Maar eens ter plaatse bleek het allemaal veel minder. Het zijn helemaal geen villa’s maar witte bungalows in een vakantiepark. Geen zwembad, geen privétuin, niets. Maar we dachten, we klagen niet en maken er het beste van. We waren hier tenslotte om te feesten”, zegt ze.

Nu het feest is afgelast, weten de vriendinnen nog niet wat ze gaan doen. “We blijven alleszins tot maandag in België en hopen dat de organisatie ten minste zo eerlijk is dat ze onze centen teruggeven. Want dat zou lang niet zeker zijn, horen we van andere concertgangers”, zegt Elisia.

