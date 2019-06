30 graden, maar het leger verkoopt winterkousen en handschoenen

Terwijl het buiten dertig graden en meer is, houdt het leger een opmerkelijke verkoop. Maar liefst 10.000 paar winterkousen en 5.000 paar handschoenen worden openbaar verkocht.

“Het gaat om een voorraadoverschot”, zegt de persdienst van Defensie. De kousen en handschoenen zijn met andere woorden gekocht maar nooit gebruikt. Nu liggen ze in de weg en worden ze verkocht.

Een eerste lot betreft 5.000 paar winterhandschoenen, zowel in leder als in kaki (wol). Ze zijn toch tot 10 juli te bekijken in de kazerne van Ieper en de offertes moeten voor 16 juli binnen zijn.

Er is geen inzetbedrag bepaald, de hoogste bieder mag de 5.000 paar mee naar huis nemen.

Daarnaast worden ook nog eens 10.000 paar zware winterkousen verkocht (75 procent scheerwol en 25 procent polyamide) in de maten 34 tot 50. Ook die worden niet meer gebruikt.

Zowel de kousen als de handschoenen worden per lot verkocht. De kopers zijn dus in één keer 10.000 paar kousen of 5.000 paar handschoenen rijker.