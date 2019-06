Politie hoopt op doorbraak in zaak vermiste MacKenzie Lueck (23) na arrestatie van verdachte: “Hij wordt beschuldigd van moord”

De politie van de Amerikaanse stad Salt Lake City heeft een verdachte opgepakt in verband met de verdwijning van MacKenzie Lueck. De man wordt beschuldigd van “moord met verzwarende omstandigheden, ontvoering, obstructie van justitie en het verminken van een lichaam”, aldus de politie. Tijdens een huiszoeking bij de moordverdachte vonden onderzoekers verkoolde persoonlijke bezittingen van Lueck en “vrouwelijk weefsel”. Het DNA van dat weefsel zou een match zijn met de vermiste vrouw, maar haar lichaam is nog niet gevonden.

De verdachte kwam in het vizier nadat werd ontdekt dat het signaal van zijn gsm in hetzelfde park als die van Lueck was opgedoken, vlak voor de smartphone van de vrouw de laatste keer data had ontvangen. De man, Ayoola Ajayi, beweert dat hij Lueck nooit eerder heeft gezien, maar was in het bezit van enkele foto’s van de vrouw.

Buren waren er getuige van hoe Ajayi in het holst van de nacht na de verdwijning “iets overgoot met benzine en in brand stak”. In de tuin van de verdachte werden woensdag verkoolde resten van bezittingen en menselijk weefsel aangetroffen, maar van Lueck - of haar lichaam - ontbreekt voorlopig elk spoor.

De verdachte blijft voorlopig in hechtenis. De politie blijft de zaak onderzoeken.

