Buffalo’s winnen vlot bij Merelbeke

AA Gent werkte vanavond een oefenduel af op bezoek bij KFC Merelbeke dat dit seizoen aantreedt in 2e Amateur.

Girogi Kvilitaia opende al vroeg de score en na de gelijkmaker van Zwart, was het Cissé die de Buffalo’s op het halfuur opnieuw op voorsprong op bracht. Op het uur bracht Thorup tien nieuwe veldspelers en dat zorgde voor de beslissing: een fris Gent scoorde in een handvol minuten tweemaal via Beridze en Yaremchuk. Bezus miste vervolgens nog een elfmeter maar het was uiteindelijk opnieuw Beridze die door de buitenspelval glipte en zonder verpinken de 1-5 op het scorebord zette.Na een heerlijke collectieve aanval zette Bezus de eindstand op het scorebord.

AA Gent (eerste helft): ?De Busser, Castro-Montes, Cissé, Plastun, Asare, Smith, Esiti, Andrijasevic, Verstraete, Sylla en Kvilitaia

AA Gent (na 60 minuten): De Busser, Derijck, Rosted, Odjidja, Owusu, Bezus, Tekie, Yem, Beridze, Yaremchuk en Azango

?Doelpunten: ?

18’ Kvilitaia 0-1

?22’ Zwart 1-1

?30’ Cisse 1-2

61’ Beridze 1-3

64’ Yaremchuk 1-4

84’ Beridze 1-5

90’ Bezus 1-6