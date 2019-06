Wie zou hier wonen? “We doen alles samen, altijd. Zo hebben we ons verdriet verwerkt”

Deinze -

Achter elke gevel schuilt een verhaal. En sommige gevels zijn zo intrigerend, dat iedereen die passeert zich afvraagt: wie zou hier in godsnaam wonen? Reporter Bert Heyvaert en fotograaf Geert Van de Velde trokken heel Vlaanderen door, op zoek naar de meest fascinerende huizen. Vandaag: het huis met de mast in Landegem.

Knál naast het huis staat hij. Niet in het maïsveld ernaast, niet aan de overkant van de weg waar ruimte zat is. Nee: deze mast staat gewoon óp het koerke - wat moet een mens anders met zijn hof. Het is ook geen traditionele elektriciteits- of gsm-toren, hier staat er nog zo’n bizarre kooi op bovenaan. Waarom, in godsnaam? Zou je daarin kunnen klimmen, om rechtstreeks contact te maken met het buitenaardse?