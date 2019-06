Vestiville afgelast: hoe krijg ik mijn geld terug?

Lommel - De organisatie van Vestiville belooft alle concertgangers hun tickets terug te betalen. “Dat zijn ze ook wettelijk verplicht”, zeggen Test-Aankoop en de FOD Economie. Eventbrite, een de sites waar je kaartjes kon kopen, reageert voorzichtig. “We gaan de organisatoren contacteren om te horen of ze de tickets willen terugbetalen.”

Voorlopig dient de FOD Economie geen klacht in. “Maar we volgen het dossier wel op. Als de organisator zijn woord houdt en iedereen netjes terugbetaalt, is er voor ons geen probleem. Op welke termijn hij dat moet doen daar bestaat geen wetgeving over. “Alleszins binnen een redelijke termijn”, zegt Chantal De Pauw.

Foto: Boumediene Belbachir

Tot en met eventuele service- of adminstratiekosten moeten ze compenseren, volgens Simon November van Test-Aankoop. “In eerste instantie klop je daarvoor aan bij de organisator zelf. Weigert die de vergoeding, dan is het aan een vrederechter om ze af te dwingen.” Als de organisatie achter het festival failliet wordt verklaard, verkleint de kans op compensatie.

Eventbrite

Sebastian Boppert van de ticketverkoopsite Eventbrite legt de verantwoordelijkheid van de terugbetaling van de tickets aan de festivalgangers volledig bij de Vestiville-organisatie. “We gaan de organisatoren nu zo snel als mogelijk contacteren om te horen of ze de tickets willen terugbetalen. We willen hen bij de terugbetaling helpen, maar alleen als we over het geld beschikken.”

Eventbrite hoopt dit weekend meer duidelijkheid te kunnen scheppen aan de gedupeerden. Volgens de ticketverkoopsite Eventbrite dat wereldwijd in 170 landen actief is, is het heel erg ongewoon dat een evenement luttele uren voor de opening wordt afgelast.

Een dagticket voor het festival kostte 78,85 euro of 202,60 euro voor de drie dagen, voor een VIP-ticket betaalde je 188,15 euro voor een dag en 470,80 euro voor een weekend.