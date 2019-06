Walter Godefroot (75) eregast op BK in zijn Drongen: “Ik zou liegen als ik zeg dat het me niet raakt”

Gent -

Twee keer werd hij Belgisch Kampioen, Walter Godefroot (75). In 1965 en in 1972. “Alleen de trui van de wereldkampioen is mooier.” Zondag is hij eregast op het BK, waar de finaleronden in ‘zijn’ Drongen worden gereden. “Laat maar ne Gentenaar winnen. Keisse. ’t Zou een prachtige bekroning van zijn carrière zijn”, zegt hij in dit zeldzame interview.