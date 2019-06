Fitness mét baby en buggy breekt door bij ons: “Het is heel natuurlijk. Mama’s geven zelfs de borst tijdens de work-out”

Gent / Merelbeke -

In het Gentse Keizerpark worden ze stilaan een vertrouwd zicht: de mama’s die met hun buggy joggen en stretchen. Ze maken deel uit van #YesBaby! van Hannelore Myny (28), die Gentse vrouwen leert sporten met hun baby als halter. “Het is de ideale manier om weer in vorm te geraken na de bevalling.”