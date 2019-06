Titelverdediger Verenigde Staten klopt gastland Frankrijk in zinderende kwartfinale op WK vrouwenvoetbal

Titelverdediger Verenigde Staten heeft in een zinderende kwartfinale op het WK vrouwenvoetbal gastland Frankrijk met 1-2 verslagen. De “finale avant la lettre” tussen de twee beste vrouwenploegen leverde ook de beste wedstrijd van dit WK tot nu op. Megan Rapinoe bracht de VS met twee goals (5e en 65e minuut) op een veilige voorsprong, maar een rake kopbal van Wendie Renard in de 81e minuut zorgde toch nog voor spanning in het slot. De Amerikaanse vrouwen hielden stand en zijn nu helemaal topfavoriet om zichzelf op te volgen als wereldkampioenen.

De Amerikaanse ploeg kwam in de vijfde minuut op voorsprong door een curieuze vrije trap van Rapinoe, die vanaf de linkervleugel het net wist te vinden met een schot dat iedereen verraste. De Amerikaanse spits haalde onlangs nog het wereldnieuws door een uithaal van president Donald Trump op Twitter. “Megan moet eerst winnen voordat ze praat”, liet hij onder meer weten. Trump doelde op eerdere uitspraken van Rapinoe, dat ze niet van plan was naar het Witte Huis te komen indien Verenigde Staten de wereldtitel in Frankrijk prolongeert.

De Amerikaanse ploeg verzuimde het duel na de succesvolle start snel te beslissen. Een groot overwicht leverde genoeg kansen, maar geen doelpunt op. Daardoor bleef Frankrijk, met keepster Sarah Bouhaddi in een hoofdrol, in een stunt geloven. Beste kans kreeg Eugénie Le Sommer. In de 58e minuut schoot de Franse aanvalster in het zijnet.

Uit een soepele aanval leek Rapinoe het duel in de 65e minuut te beslissen (2-0). Frankrijk bleef er niettemin in geloven, maar meer dan een treffer van Wendie Renard leverde het Franse wanhoopsoffensief niet op. Al hadden de Fransen in de slotfase toch nog een strafschop kunnen krijgen na een dubieus contact met de hand in de zestien meter.

De Amerikaanse voetbalsters gaan voor een vierde wereldtitel, na 1991, 1999 en 2015. Vier olympische titels (1996, 2004, 2008, 2012) hebben ze al op hun palmares. .