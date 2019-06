Waarom de strafste transfer van AA Gent een blijver is

AA Gent heeft al vijf inkomende transfers gedaan, maar de toptransfer is een blijver. Het contract van Vadis Odjijda (30) werd met één jaar verlengd tot 2021. Er was interesse van andere clubs, maar zowel Vadis als AA Gent bedankten voor wekenlange onzekerheid. Kwaliteiten heeft hij genoeg, de grootste uitdaging voor de geboren Gentenaar is nu om constanter te worden. “Liever dit dan een avontuur dat voor problemen zorgt”, aldus de middenvelder.