Zelfs fans van Man City op post voor oefenmatch van Anderlecht in Oudenaarde

Het equivalent van een headliner op Rock Werchter. Dat is het effect dat Vincent Kompany tegenwoordig heeft op de plaatsen waar hij opduikt. In Oudenaarde, waar Anderlecht zaterdag om 17 uur een oefenmatch speelt, is dat niet anders. De amateurclub verkocht in voorverkoop liefst duizend tickets (twee derden van een normale competitiematch) en verwacht straks aan de kassa een verdubbeling van dat aantal.