Kompardiola: Waarom Vincent Kompany gek is van Pep Guardiola en hoe hij diens werkwijze bij Anderlecht kan invoeren

“Als je onder Pep Guardiola traint, lijkt het alsof je van de lagere school meteen naar de universiteit gaat en het middelbaar overslaat.” Of ook: “Hij kent de basis van het voetbal, vindt er varianten op uit en legt dat allemaal ongelooflijk simpel uit. Wereldklasse.” En nog: “Ik heb het geluk gehad te werken onder de beste trainer aller tijden.” We kunnen nog een paar citaten van Vincent Kompany opdiepen om zijn idolatrie voor zijn gewezen trainer bij Manchester City te benadrukken. De 33-jarige speler-manager wil bij Anderlecht de werkwijze van zijn grote voorbeeld hanteren. Daarom: zo werkt Guardiola en zo wil ook Kompany in Brussel werken.