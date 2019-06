Staking bij aircoproducent Daikin in Oostende

Bij aircoproducent Daikin in Oostende hebben de werknemers vrijdag het werk neergelegd. Ook maandag wordt er gestaakt. “Na drie jaar discussiëren over werkdruk is het tijd om over te gaan tot actie”, zegt ABVV-vakbondssecretaris Henk Deprez.

“De onderhandelingen slepen nu al drie jaar aan en de mensen zijn het beu. Daikin is een goed bedrijf, de onlangs gelanceerde nieuwe producten doen het erg goed. Maar dat brengt ook een steeds hogere werkdruk met zich mee”, stelt Deprez. “Er werden al afspraken gemaakt, maar het moet van twee kanten komen. Het personeel heeft grote inspanningen geleverd op het vlak van flexibiliteit, maar de directie moet begrijpen dat het onmogelijk is om dagelijks dezelfde aantallen te produceren als er veel afwezigen zijn. Er werken bovendien gigantisch veel tijdelijke en interimkrachten die moeten worden opgeleid, en ook dat vergt heel wat van het personeel.”

Enkel het ABVV staakt, het ACV doet voorlopig niet mee. Dinsdag volgt nieuw overleg tussen vakbonden en directie. Bij Daikin, dat onder andere warmtepompen, airco’s en condensatieketels produceert, werken ongeveer 1.200 arbeiders en 800 bedienden. (krs, blg)