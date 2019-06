Dorst na het vliegen? AB InBev trakteert nog week op Stella in Zaventem

Biergigant AB InBev investeert dit jaar in zijn verschillende productiesites in België 94 miljoen euro. Dat maakte topman Carlos Brito zelf bekend op de luchthaven van Zaventem, waar hij de nieuwe imagocampagne “Home of Beer” kwam voorstellen.

De brouwer van Jupiler, Hoegaarden, Leffe en Stella Artois (om slechts die bij naam te noemen) pompt 49 miljoen euro in zijn brouwerij in Hoegaarden voor onder andere een afvullijn. In de site in Buggenhout, waar brouwerij Bosteels gevestigd is, wordt de productie milieuvriendelijker gemaakt. En in Leuven staan investeringen gepland om er Budweiser te brouwen voor de Franse markt. Samen goed voor 94 miljoen euro, boven op de 240 miljoen die de groep de voorbije vier jaar al heeft geïnvesteerd in haar onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Leuven.

“We blijven volop investeren in onze Belgische activiteiten”, zei Brito. De topman was hoogstpersoonlijk naar Zaventem afgezakt om er samen met de topman van Brussels Airport, Arnaud Feist, de nieuwe imagocampagne af te trappen. Of, beter, af te tappen: de brouwer trakteert nog tot en met vrijdag alle passagiers die aankomen op de luchthaven op een glas Stella Artois en deelt 75.000 Stella-glazen uit. En wie dorst heeft gekregen van het vliegen (en ouder is dan 16), kan meteen ook een fris pintje laten tappen.(krs)