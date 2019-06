Dries Mertens en Kat Kerkhofs verrassen met dj set

DJ KitKat en MC Ciro, zo stonden ze vrijdagmiddag aangekondigd op de affiche van zijpodium The Brewery. Maar meteen na de aftrap was het duidelijk: presentatrice Kat Kerkhofs kwam plaatjes draaien en haar wederhelft, Rode Duivel Dries Mertens, mocht het publiek opjutten. Sfeer was er zat, mee dankzij de blote bast van Mertens, die tevens een stukje Sam Gooris kwam rappen en netjes een pint ad fundum leegde.

En de rest van de muziek? Die ging van de Macarena tot de Backstreet Boys. Nul sterren voor de prestatie, maar soms doet dat er ook gewoon niet toe.(bpr)