Arme Joe: met de sloophamer een monument te lijf

Joe Biden staat nog steeds comfortabel in poleposition om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen binnen te halen. Maar tijdens het tweede debat tussen de kandidaten werd voor het eerst de sloophamer bovengehaald om de voormalige vicepresident van zijn sokkel te halen. Het was Kamala Harris die de meeste dreunen uitdeelde, maar ze was niet de enige. Vooral enkele raciale ‘uitschuivers’ werden hem zwaar aangerekend. “Voor Biden zou het best zijn dat er morgen gestemd wordt”, klonk de analyse achteraf. Helaas voor hem zijn de voorverkiezingen pas over zeven maanden.