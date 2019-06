Belgische federatie zoekt atleten voor parabob: “Benen heb je niet nodig, armen wel”

De Belgische Bobslee- en Skeletonfederatie wil zich in de toekomst ook op “parabob” storten, een bobsleecompetitie voor mensen met een beperking. En daarvoor zijn we nu op zoek naar atleten, aldus CEO Geert Vanvaerenbergh.

“We zoeken sportievelingen die van een uitdaging houden en een bepaalde affiniteit met snelheid hebben. Ook mensen met een verlamming komen in aanmerking: de parabob is een monobob waarin de atleten worden vastgezet. Er is geen startprocedure, waarin de bobslee al lopend geduwd moet worden. De start wordt machinaal aangedreven waardoor die voor iedereen dezelfde is. Bijgevolg komen ook atleten met verlamde benen of voeten in aanmerking. Benen heb je niet nodig, armen wel. Er moet gestuurd worden en dus wordt het ook voor blinden of slechtzienden onmogelijk.”

Geïnteresseerden kunnen zich via de website bobenskeleton.be kandidaat stellen. Vervolgens zal een uitgebreide selectieprocedure volgen. “Uiteindelijk zouden we graag twee tot zes atleten overhouden met wie we volgende winter echt aan de slag kunnen in het Wereldbekercircuit. En hopelijk ooit op de Paralympische Spelen.” (mtm)