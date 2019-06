Deelnemer Australische ‘Blind getrouwd’ verloot trouwring onder mensen die helpen bij zoektocht naar vermiste Théo Hayez

Bijna een maand. Zo lang is Théo Hayez al vermist in Australië. De zoektocht naar onze landgenoot gaat verder. Ook Billy Vincent van het immens populaire ‘Married at First Sight’ (de Australische versie van ‘Blind getrouwd‘) zet zich nu in.

Billy Vincent is een van de (voormalige) deelnemers van ‘Blind getrouwd’. Vrijdag zette hij het opsporingsbericht van de vermiste Théo op zijn Instagram--profiel. De 28-jarige Australiër is zeer populair Down Under. Met meer dan 63.000 volgers op Instagram kan hij dan ook een groot publiek bereiken. Billy Vincent roept op Instagram op om het opsporingsbericht zoveel mogelijk te delen. Hij verloot zijn trouwring van Married at First Sight aan de mensen die het bericht delen. “Al wat je moet doen is een vriend taggen en het bericht delen”, zegt hij.

Foto: EPA-EFE

LEES OOK. Papa belooft jonge broertje dat hij vermiste Théo Hayez (18) vanuit Australië mee naar huis zal brengen: “Help me alstublieft mijn belofte te houden”

Billy Vincent deelt ook in de tekst nog eens het opsporingsbericht en geeft ook wat meer uitleg over de ring. “De ring is roségoud”, zegt hij. “Zal geschat worden op enkele honderden dollars, maar het is eigenlijk een onbetaalbaar stuk van het epische zesde seizoen van Married at First Sight. Het heeft dingen gezien die de meeste juwelen nog nooit zagen.”

Volgende week vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt. “Maar nog belangrijker: help mee met de zoektocht naar Théo Hayez. Mijn gedachten gaan naar zijn familie en vrienden in België.”

Verdwenen in de nacht van 31 mei op 1 juni

Théo Hayez uit het Brusselse Oudergem werd in de nacht van 31 mei op 1 juni voor het laatst gezien in Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust van Australië. Hij verliet er Cheeky Monkey’s, een van de bekende nachtclubs in het surfersparadijs. Er zou hem gevraagd zijn geweest de club te verlaten omdat hij te veel gedronken had, al geloven zijn vrienden dat niet. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij op straat met zijn smartphone bezig is. En dan niets meer. Zijn spullen bleven liggen in de jeugdherberg. De jongeman was bezig aan een van de laatste dagen van zijn maandenlange rondreis door Australië.

Foto: Telefacts Zomer