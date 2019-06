Waarom deze groep de Plezantste Vereniging van Vlaanderen is: het juryverslag van de provinciewinnaars

Roeselare / Oudenaarde / Geel / Beringen / Roosdaal -

Twee weken lang stemden honderdduizend Vlamingen op hun favoriete vereniging. Wie is er het gezelligst, het meest enthousiast, het warmst, het onvergetelijkst, kortom het plezantst? In elke gemeente konden we een winnaar kronen, waarna de vereniging met het beste resultaat ten opzichte van het aantal inwoners een bezoekje van ons kreeg. Presentatrice Evy Gruyaert van Nostalgie, Ruben De Keyzer van Het Nieuwsblad en Peter Verleysen van AXA gingen vakkundig afwegen wie de eindstrijd zou winnen. Het verdict is gevallen: Chirumbero uit het West-Vlaamse Roeselare mag zich de Plezantste Vereniging van Vlaanderen noemen. Waarom? Dat leest u in de juryverslagen.