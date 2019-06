Italiaanse arbeiders uitgebuit door maffiaclan in België

Het parket van Bologna, in Italië, heeft een onderzoek gestart naar een organisatie die Italiaanse arbeiders in België uitbuit. Het gerechtelijk onderzoek, dat deze maand geleid heeft tot de arrestatie van zestien personen in Italië, toont een verband aan tussen de top van een maffiaclan en economische activiteiten tussen Brussel en Namen. Dat schrijft Le Soir zaterdag.

De krant kon de hand leggen op een document van 261 pagina’s waarin de bewijzen tegen 76 personen die door het onderzoek worden geviseerd uit de doeken worden gedaan. Onder hen ook een inwoner van Dilbeek, die beschouwd wordt als de Belgische tussenpersoon voor de clan Grande Aracri van de Calabrese maffia. Op basis van telefonieonderzoek werd een organisatie blootgelegd die arbeiders naar Brussel bracht om ze uit te buiten op werven.

Zo hadden twee personen begin 2017 arbeiders gerekruteerd om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 350 appartementen te bouwen in opdracht van een lokaal bedrijf. In de eerste maanden van 2017 alleen al werden acht slachtoffers geïdentificeerd, vier timmerlieden en vier metselaars. Er is in het dossier sprake van lonen van 6,75, 8 of 10 euro per uur.