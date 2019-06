Angela Merkel stelt gerust na ‘bibberaanvallen’: “Ik begrijp dat er vragen gesteld worden, maar het gaat goed”

Angela Merkel werd op korte tijd twee keer al bibberend gespot tijdens officiële aangelegenheden. Velen vragen zich af wat er aan de hand is met de Duitse bondskanselier. Merkel zelf schreef het eerst toe aan uitdroging tijdens een warme dag. Intussen zegt ze zaterdag dat “alles goed gaat”.

Samen met andere wereldleiders is Angela Merkel deze dagen aanwezig op de G20-top in Osaka (Japan). Voor een groep van journalisten reageerde ze zaterdag op haar ‘bibberaanvallen’. “Ik ben ervan overtuigd dat zo snel als dat erop gereageerd werd, dat het ook weer even snel zal overgaan”, zegt ze. Een van de journalisten vroeg of ze weet van waar het bibberen komt en of ze een arts heeft geraadpleegd. “Ik begrijp dat die vraag gesteld wordt”, zei Merkel. “Ik heb niets speciaal te melden. Het gaat goed.”

Uitdroging?

Een tiental dagen geleden begon de bondskanselier bij een officiële ceremonie naar aanleiding van het bezoek van de nieuwe Oekraïense president in Duitsland hevig te trillen. Merkel begon te bibberen net toen de volksliederen van de twee landen werden afgespeeld en alle camera’s op haar en haar Oekraïense collega gericht waren. Het was op dat moment erg warm in de Duitse hoofdstad, zowat 30 graden Celsius.“Last van uitdroging”, klonk het toen.

Tweede keer

Maar ook deze week begon de Duitse te trillen tijdens een plechtigheid. Dit keer was het bij de inhuldiging van een minister. In tegenstelling tot bij de eerdere bibberaanval, was het nu niet warm, een aangeboden glas water liet Merkel ook staan. Uitdroging zal het dus niet geweest zijn.

Sommigen kijken in de richting van Parkinson. Een medewerker van Merkel verklaarde het als een psychologische reflex: ze was er, door de vorige aanval, zo op gefocust om niét te trillen, dat dat net door de herinnering aan het vorige incident wél gebeurde. Neuroloog en topdokter Chris Van der Linden denkt dat het mogelijk ‘orthostatische tremor’ kan zijn; een zeldzame bewegingsstoornis waarvan de oorzaak nog onbekend is maar meestal voorkomt bij oudere mensen, meer bij vrouwen dan bij mannen.

Merkel wordt volgende maand 65 jaar. Ze is bezig aan haar laatste mandaat en zou uiterlijk in 2021 aftreden.

