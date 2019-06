Dewael sluit federale regering met Vlaamse minderheid niet uit

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) sluit een federale regering met een Vlaamse minderheid niet uit. Dat heeft hij gezegd in een interview met Le Soir.

N-VA en PS, de twee grootste partijen na de verkiezingen van 26 mei, moeten elkaar ontmoeten in het kader van de regeringsvorming, aldus Dewael. De liberaal sluit echter de hypothese van een federale overheid zonder Vlaamse meerderheid niet uit.

“Ik spreek me niet uit over de toekomst, maar ik constateer dat er bij de vorige regering, die van de Zweedse coalitie, geen meerderheid was in Wallonië, en dat er bij de regering daarvoor, van Di Rupo, geen meerderheid was aan Vlaamse kant. Het is niet wenselijk, maar we hebben er de vorige twee legislaturen wel voorbeelden van gezien”, zegt Dewael. “Een regering moet een meerderheid hebben in de Kamer, dat is de enige vereiste.”