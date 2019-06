Goederentrein rijdt lege wagen aan: voertuig was er vermoedelijk met opzet geplaatst

Beveren-Waas -

Aan de Middenstraat in Kieldrecht deed zich vrijdag in de late avond een opmerkelijk incident voor. Op een overweg werd omstreeks middernacht een kleine personenwagen door een goederentrein aangereden. In de wagen zat niemand: de Volkswagen Lupo was naar alle waarschijnlijkheid met opzet op de sporen geplaatst.