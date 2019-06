Familie neemt afscheid van jonge renner Joren Touquet: “Waarom jij? Waarom wij?”

Wevelgem - In de Sint Hilariuskerk in Wevelgem nam de familie van Joren Touquet vandaag afscheid van de jonge renner. Zijn ouders, broer en vriendin hadden allemaal een emotionele boodschap voor Joren. Touquet overleed eerder deze maand aan hartfalen, in juli zou hij nog een hartoperatie ondergaan.

De ouders van Joren schreven een afscheidsrede voor hun zoon, die ze lieten voorlezen in de kerk: “Lieve Joren, we kunnen nog steeds niet vatten wat je overkomen is. Je had zo’n mooie toekomst voor de boeg met Elisabeth, net een huis gekocht, zoveel mooie plannen. Gelukkig hebben we intens genoten van de vele mooie momenten die we beleefden en zullen koesteren.”

Foto: VDB

“We waren zo opgelucht toen de dokters wisten wat er scheelde en dat ze een oplossing hadden, tot het noodlot toesloeg. Dinsdagmorgen was een ware hel. Ons gezin werd in één klap uit elkaar gerukt, onwezenlijk. Voor altijd in ons hart en gedachten, jij eeuwige optimist met je vrolijke lach. Veel liefs, ma en pa.”

De broer van Joren, Jelle, bedankt de renner “omdat je mijn broer was” en zegt zijn zoontje veel te zullen vertellen over ‘nonkel fiets’: “Ik kan nog altijd niet geloven wat er is gebeurd. Mijn wereld stond stil, dat kon zo’n joviale levensgenieter toch niet overkomen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn, en op onze tuinfeestjes zal je er altijd bij zijn in gedachten, want we zullen je nooit vergeten. Bedankt voor alle jaren, ik was een van je grootste fans. Je had het dikwijls over hoe je onze zoon zou verwennen. Daar keken we zo naar uit. We zullen hem heel veel vertellen over ‘nonkel fiets’. Het verlies is onbeschrijflijk, maar we komen er wel door. Bedankt dat je mijn broer was.”

Elisabeth, de vriendin van Joren, met wie hij net een huis gekocht had, nam ook afscheid van haar geliefde. “Liefste ‘kepke’, mijn hart, waarom jij, waarom wij? In jou heb ik het geluk en de liefde gevonden die ik al zo lang gezocht hebt. Ik hield van je zorgzame karakter. Je stelde anderen altijd op de eerste plaats en ook ik voelde mij op handen gedragen. We waren onafscheidelijk, twee handen op één buik, we hadden over alles dezelfde mening.”

“18 juni is een dag die ik nog altijd herbeleef, mijn wereld stond stil, want mijn wereld was ik kwijt. Ik wil je nog zo veel vertellen, leuke momenten met je beleven en elke dag knuffelen en zeggen hoe graag ik je wel zie. Je plaatsje in de zetel, naast mij in bed en je stoel aan tafel zal leeg zijn vanaf nu. Ik zal je missen, maar je blijft dicht bij mij. Ik zie je graag, voor altijd.”