Antwerp haalt ‘kind van het huis’ Ritchie De Laet terug naar de Bosuil

Na Junior Pius heeft Antwerp zijn tweede versterking beet. Het haalt dan toch nog Ritchie De Laet binnen, die al een hele poos in beeld was en luidop droomde van een terugkeer. De 30-jarige polyvalente verdediger legde zijn medische tests al af en heeft een mondeling akkoord met de Great Old voor twee seizoenen (met optie), alleen het papierwerk moet nu nog worden afgehandeld. Hij wordt dit weekend al op stage in het Duitse Marienfeld verwacht.

Zowel de komst van Pius als De Laet was noodzakelijk, aangezien Antwerp achterin niet alleen Jelle Van Damme liet gaan, maar ook nog Arslanagic (acht weken) en Daniel Opare (zes maanden) zag uitvallen met blessures. Het voordeel bij De Laet is dat hij centraal in de defensie kan spelen, maar ook als rechtsback. En nog een voordeel: hij is een kind van het huis en geliefd bij de fans. Hij begon zijn profcarrière op de Bosuil in het seizoen 2006/07 en speelde er – na negen Engelse omzwervingen – in het seizoen 2017/18 ook op huurbasis. De Laet speelde in totaal nog maar achttien matchen voor Antwerp, maar met deze definitieve transfer kan hij dat aantal opdrijven. Hij komt als vrije speler want bij het Australische Melbourne City was hij einde contract.

“Ik voel nog steeds de behoefte om iets terug te geven aan de fans”, zei De Laet vorige maand nog in onze krant. “Ik ben een kind van het huis, maar heb nooit écht voor Antwerp kunnen spelen, en dat knaagt.” Zijn droom is nu dus uitgekomen.