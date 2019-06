Terrein Vestiville wordt opgeruimd, festivalgangers druipen af: “Nooit nog een tweede editie in Lommel”

Lommel - Het had de eerste editie van het festival moeten worden, maar mogelijk sterft Vestiville nu al een niet al te stille dood. Want als het van de burgemeester van Lommel afhangt, zal het daarbij ook blijven. “Wat mij betreft komt er nooit een tweede editie van Vestiville in Lommel”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

“Met heel veel spijt in het hart moet ik aankondigen dat Vestiville niet kan doorgaan omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden”, zei Nijs vrijdag tijdens een persconferentie in de late namiddag. “De politie en de brandweer hebben een groot aantal gebreken vastgesteld die niet toelaten dat mensen hier op een veilige manier kunnen feesten. Ik wil niet de burgemeester zijn die achteraf aan ouders moet gaan uitleggen dat er iets gebeurd is op een onveilig festival.”

LEES OOK. Parket opent onderzoek naar fraude met Vestiville: hoe het ‘grootste urbanfestival van Europa’ de fouten bleef opstapelen

Meerdere festivalgangers trokken vrijdagavond alweer naar huis, sommige bleven nog in Lommel. De camping van Vestiville bleef en blijft voorlopig open. “Ongeveer 500 mensen hebben de nacht op de camping doorgebracht. Zowel afgelopen nacht als deze ochtend zijn mensen stilletjes aan aan het vertrekken”, zegt burgemeester Nijs. De gemeente Lommel heeft de busregeling rond het festival intussen in handen genomen. “Die busdienst is nu volop op gang aan het komen, onder andere om mensen naar het station van Mol te brengen.”

LEES OOK. Organisatoren omstreden Vestiville opgepakt: verdacht van fraude, misbruik van vertrouwen en witwassen

Dat het festival niet kon en mocht doorgaan, was intussen zowel vrijdag als zaterdagochtend uitgebreid in het nieuws. Ook de organisatie zelf communiceerde al over de annulatie van het festival. Toch kan het zijn dat er nog mensen zijn die niet weten dat Vestiville niet doorgaat. “Het is uitkijken naar het moment dat die nieuwe festivalgangers toekomen die nog niet op de hoogte zijn, en die het festival hadden willen bezoeken voor dag twee of drie”, aldus Nijs. “We verwachten niet veel volk, maar moesten er toch mensen zijn, dan zullen we ook op dat vlak zorgen voor de veiligheid.”

Net toen het nieuws over de annulatie van het festival bekendgemaakt werd, en honderden festivalgangers klaar stonden aan de ingang van de festivalweide, ontstond er tumult. Veel mensen waren boos. “Maar afgelopen nacht is alles rustig verlopen”, zegt Nijs.

Het terrein wordt intussen opgeruimd.

35.000 muziekliefhebbers

In totaal werden er dit weekend 35.000 muziekliefhebbers verwacht op Vestiville. De organisatoren hoopten 125.000 tickets te verkopen. Tickets kostten 80 euro per dag of 200 euro voor een heel weekend.

Foto: Boumediene Belbachir

Foto: Boumediene Belbachir