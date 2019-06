Test Aankoop raadt getroffen festivalgangers Vestiville aan schadevergoeding te eisen

Lommel - Zullen festivalgangers van het geannuleerde Vestiville hun geld nog terugzien? Aanvankelijk zei de organisatie van wel. Intussen klinkt het dat “de organisatie officiële partners zal consulteren over een terugbetaling.” Consumentenorganisatie Test Aankoop raadt festivalgangers aan een schadevergoeding te eisen om niet alleen een terugbetaling te krijgen van het festivalticket, maar bijvoorbeeld ook van vervoerskosten om tot in Lommel te geraken.

Bezoekers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de organisatoren of hun vraag versturen via Test Aankoop, klinkt het bij de consumentenorganisatie. “De overeenkomst tussen het festival en de festivalgangers, een dienst leveren tegen betaling van de ticketprijs, werd niet uitgevoerd.”

Test Aankoop bekijkt of een ‘collectieve rechtsvordering’ mogelijk is, waarbij alle benadeelden zich dan groeperen.

Hun geld terugvragen blijkt alleszins intussen niet zo eenvoudig. De ticketprovider verwijst daarvoor door naar de website van Vestiville, maar die website werd intussen offline gehaald.

Volgens de organisator van I Love Techno zullen de festivalgangers hun geld wellicht niet terugzien. Dat zegt hij zaterdagochtend op Radio 1. “De financiële put van de organisatie zal daarvoor wellicht te groot zijn.” Hij verwijst daarvoor onder andere naar de onbetaalde facturen en valse betalingsbewijzen.

De I Love Techno-organisator, die vrijdag zelf ook aanwezig was in Lommel en normaal naar het festival ging, begrijpt overigens niet waarom het festival werd geannuleerd. “Als alle attesten in orde waren en als er genoeg security was, dan had het festival volgens mij perfect kunnen plaatsvinden. ’s Morgens was ook alles nog oké voor de burgmeester, maar om 17 uur niet.”

Foto: Boumediene Belbachir